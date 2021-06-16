Россия и США запустят комплексный диалог по стратегической стабильности

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и США в ближайшее время запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности. Об этом говорится в совместном заявлении президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, сообщает ТАСС.

"Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", - говорится в тексте заявления.

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