28 ноября, Бишкек /Корр. БЕЛТА/. Россия инициирует разработку антинаркотической стратегии ОДКБ на 2021-2025 годы. Об этом заявил сегодня Президент России Владимир Путин в Бишкеке на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приоритетной задачей считаем активизацию деятельности ОДКБ противодействию незаконному обороту наркотиков. Намерены инициировать составление новой актуализированной антинаркотической стратегии на 2021-2025 годы, которая будет содержать дальнейшие конкретные меры по пресечению производства и торговли наркотиками, укреплению пограничного режима", - отметил Владимир Путин.

Российская сторона также считает необходимым повысить эффективность анализа и прогнозирования военно-политической обстановки в регионе с учетом возможного появления новых горячих точек вблизи границ ОДКБ. Для этого, по словам Владимира Путина, целесообразно активизировать деятельность центра кризисного реагирования ОДКБ, в том числе по обмену оперативными сведениями.

"Конечно же, мы будем стремиться и далее укреплять взаимодействие с партнерами в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Считаем полезным продолжить практику совместных операций по выявлению и ликвидации международных террористических группировок на пространстве ОДКБ, их баз, источников финансирования. Готовы делиться опытом антитеррора, который мы получили в Сирии", - сказал Президент России.-0-

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