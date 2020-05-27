Россия из-за COVID-19 перенесла сроки саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге

27 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия из-за COVID-19 перенесла на более поздний срок саммиты БРИКС и ШОС, которые должны были пройти в июле в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

"С учетом пандемии коронавируса в мире и связанных с ней временных ограничительных мер организационным комитетом по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 годах и БРИКС в 2020 году принято решение о переносе на более поздний срок ранее запланированных на 21-23 июля в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств - членов ШОС, - отметили в Кремле. - Новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом".-0-