Россия может возобновить авиасообщение со странами СНГ в августе

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиационное сообщение России со странами СНГ может быть возобновлено в августе, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, сообщает ТАСС.

"Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты. Скорее всего, это будут страны СНГ", - сказал Андрей Игнатьев.

Россия с 27 марта полностью закрыла международное авиасообщение. По словам Андрея Игнатьева, потери туристической отрасли из-за пандемии составили порядка 1,5 трлн российских рублей и на ее восстановление может понадобиться не менее полутора лет.-0-