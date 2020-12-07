Россия надеется на сотрудничество с Беларусью по вакцине "Эпиваккорона"

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия рассчитывает на сотрудничество с Беларусью в вопросах испытания и производства вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

Замминистра отметил, что Беларусь станет первой страной, которая получит вакцину "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи. "Сто белорусских добровольцев участвовали в клинических исследованиях "Спутника V". Сейчас прорабатываем совместное производство этой вакцины в Беларуси. Думаю, мы продолжим такое сотрудничество и в отношении "Эпиваккороны", - сказал Андрей Руденко.

Он подчеркнул, что пандемия стала проверкой российско-белорусского сотрудничества в области здравоохранения на прочность. "Как не раз бывало в нашей истории, перед лицом опасности мы еще больше сплотились, - заметил замглавы МИД. - В первую волну, когда многие граждане оказались за рубежом, российские авиакомпании возвращали на родину белорусов, а белорусская "Белавиа" - россиян".

Андрей Руденко обратил внимание, что гражданам Беларуси на территории РФ наравне с россиянами оказывается бесплатная скорая и другая медицинская помощь. Он также напомнил, что Россия на безвозмездной основе направляла в Беларусь наборы тест-систем для выявления инфекции, респираторы высокой степени защиты.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова Российской академии наук.-0-