Россия надеется обсудить с США вывод американского ядерного оружия из Европы

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва надеется, что на следующих переговорах с Вашингтоном удастся обсудить вопрос о выводе американского ядерного оружия из Европы. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции, сообщает ТАСС.

"Это (вывод ядерного оружия США из Европы. - Прим. ТАСС) будет, наверное, темой будущих переговоров, когда наши американские коллеги до этого созреют. Надеемся, что заявления о заинтересованности в таких переговорах не останутся просто словами", - сказал Сергей Лавров.

Россия готова как можно скорее возобновить с США диалог по контролю над новыми видами вооружений за рамками Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), отметил глава МИД.

"Во время недавних разговоров было подтверждено и четко согласовано, что нам нужно как можно скорее возобновлять и делать комплексным диалог по стратегической стабильности в прямом преломлении к стратегическим наступательным вооружениям с учетом того, что меньше чем через год истекает Договор об СНВ, и с учетом того, что появились новые виды вооружений. Мы готовы их уже обсуждать за рамками договора СНВ-III", - заявил Сергей Лавров.

Он указал на то, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в целом согласовали такой диалог, однако практически ничего из этого не воплотилось в жизнь.

"Очередной раунд диалога по стратегической стабильности состоялся в январе, но никакого импульса к поиску конструктивных решений мы на стороне американской делегации не заметили", - добавил глава МИД.-0-