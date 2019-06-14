Россия намерена добиваться выполнения участниками СВПД взятых на себя обязательств - Путин

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ как председатель ШОС будет добиваться выполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) всех взятых на себя обязательств, сообщает ТАСС.

"Как председатель в ШОС имеем в виду добиваться выполнения участниками СВПД взятых на себя обязательств, - сказал Владимир Путин. - Считаем такой путь единственно логичным и правильным".

По словам главы российского государства, ситуация со сделкой с Ираном вызывает озабоченность у России. "Выход США из СВПД - а он (этот план. - Прим. ТАСС), напомню, был единогласно утвержден Советом Безопасности ООН в 2015 году - не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия", - предупредил Владимир Путин.

В своем выступлении российский лидер также акцентировал внимание на проблеме международного терроризма. Он констатировал, что боевики в Сирии потерпели поражение, причем важную роль в этом сыграла помощь России официальному Дамаску.

"Реальных результатов в борьбе с международным терроризмом удалось добиться в Сирии, - отметил Владимир Путин. - Во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству боевики террористических формирований потерпели поражение".

Президент России также призвал страны Шанхайской организации сотрудничества сделать все, чтобы не допустить попадания в руки террористов химического и биологического оружия.

По словам Владимира Путина, борьба с терроризмом и экстремизмом остается одним из приоритетных направлений деятельности ШОС. Он подчеркнул, что Москва выступает за тесную совместную работу по пресечению пропаганды идей терроризма и экстремизма в интернете и использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Владимир Путин добавил, что для укрепления такого сотрудничества лидеры намерены утвердить по итогам саммита в Бишкеке Концепцию сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий.

Президент России отметил успешное развитие ШОС и укрепление ее позиций в региональных делах. Он напомнил, что по окончании нынешнего саммита в Бишкеке Россия примет на себя функции председателя организации на 2019-2020 годы.-0-