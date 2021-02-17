Россия не допустит ударов по своему суверенитету - Путин

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия не допустит внешнего вмешательства в парламентские выборы и ударов по суверенитету страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, сообщает ТАСС.

"Этот выбор (народа. - Прим.ТАСС) мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле", - подчеркнул он.

Владимир Путин заметил, что в этом вопросе все парламентские фракции демонстрируют общие подходы. Президент рассчитывает, что они и впредь будут занимать твердую и уверенную государственную позицию. "Считаю, что такая патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе", - сказал российский лидер, призвав постоянно поддерживать этот авторитет, работая не только со сторонниками, но и с оппонентами, с политически нейтральными людьми.

"Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе", - заявил он, указав, что это важно как для парламентских партий, так и для не представленных в Госдуме сил, планирующих принять участие в выборах. Это также важно прежде всего для избирателей, которые и будут определять итоги избирательной кампании, подытожил президент России.-0-