Россия обсудит с США реализацию заявлений о стратегической стабильности

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская сторона обсудит с Госдепом реализацию заявлений о стратегической стабильности. Об этом глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов проинформировал журналистов в понедельник на мероприятии в посольстве, сообщает ТАСС.

"Удалось связаться сегодня с коллегами из Госдепа, в ближайшие дни состоятся конкретные встречи, чтобы обсудить, что конкретно мы можем сделать, чтобы реализовать положения совместного документа о стратегической стабильности", - сказал он.

В среду на пресс-конференции в Женеве по итогам саммита РФ - США президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с американской стороной о межведомственных консультациях под эгидой МИД РФ и Госдепартамента США по стратегической стабильности и контролю за вооружениями.

Глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс на брифинге в понедельник сообщил, что делегацию США на переговорах по стратегической стабильности с РФ будет возглавлять высокопоставленный сотрудник Госдепартамента. По словам Неда Прайса, идет подготовка к первой встрече.-0-