Россия ограничит свое воздушное пространство для британских самолетов

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия ограничит использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, сообщают РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

24 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией России по демилитаризации Украины, заявил, что Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Великобритании.

"25 февраля 2022 года с 11.00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", - говорится в сообщении.

"Мера принята в соответствии с положениями межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией в качестве ответных шагов на недружественные решения авиационных властей Великобритании в отношении ограничения на выполнение регулярных полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией или зарегистрированных в России", - добавили в ведомстве.-0-