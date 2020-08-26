Россия отменила запрет на въезд иностранных спортсменов и тренеров

26 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия отменила ограничения на въезд на свою территорию, введенные из-за COVID-19, для иностранных спортсменов, тренеров и специалистов. Как проинформировала пресс-служба российского правительства, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает БЕЛТА.

"С марта 2020 года из-за распространения коронавируса иностранные спортсмены не могли приезжать в Россию, - напомнили в пресс-службе. - В мае ограничение сняли для тех, кто заключил трудовой договор с российской организацией. Теперь же для въезда достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки".

Данное решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах. "Распоряжение также снимает ограничения на проезд иностранных спортсменов через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска", - добавили в пресс-службе.-0-