Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия в следующем году планирует запустить к Международной космической станции два пилотируемых корабля "Союз" и три грузовых "Прогресса", следует из программы полета станции, поступившей в распоряжение РИА Новости.

Согласно документу на 18 марта 2022 года намечается запуск корабля "Союз МС-21" с российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, а на 21 сентября - корабля "Союз МС-22" с Сергеем Прокопьевым, Анной Кикиной и Дмитрием Петелиным.

Кроме того, ожидаются старты кораблей "Прогресс МС-19" (15 февраля), "Прогресс МС-20" (3 июня) и "Прогресс МС-21" (26 октября).

В 2021 году Россия выполнила четыре запуска к МКС - трех кораблей (двух "Прогрессов" и одного "Союза") и модуля "Наука".

До конца года планируется еще столько же стартов: 5 октября - "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, 28 октября - "Прогресс МС-18", 24 ноября - "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал", 8 декабря - "Союз МС-20" с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсакой Маэдзавой и Едзо Хирано.-0-