Россия ожидает колебания цен на нефть в диапазоне $50-75 за баррель до 2025 года

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые цены на нефть могут колебаться в диапазоне от $50 до $75 за баррель до 2025 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года.

"В перспективе до 2025 года возможны колебания мировых цен на нефть в диапазоне от $50 до $75 за баррель", - следует из документа.

В то же время в Минэнерго РФ ожидают стоимость нефти сорта Brent за баррель: в 2025 году на уровне $68, в 2030-м - $70, в 2035-м - $73 и в 2040-м - $71.

Согласно базовому сценарию ведомства стоимость нефти во второй половине 2020-х годов за баррель будет колебаться от $50 до $60 и не снизится ниже $50. "Сохранение цен на уровне $50-60 за баррель и выше (если будет сохраняться регулирование добычи в рамках соглашения ОПЕК+) будет задано низким уровнем инвестиций в добычные активы в 2020-2022 годах", - уточняется в документе.-0-