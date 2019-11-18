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18 ноября 2019, 14:13

Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Фото ТАСС
Фото ТАСС

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Передача украинской стороне трех кораблей, задержанных в районе Керченского пролива, состоялась. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ, сообщает ТАСС.

Передача стала возможной в связи с завершением необходимых следственных действий в отношении кораблей, и их "нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется".

Командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко сообщил украинскому информагентству УНН, что процедура передачи кораблей завершается. "Сейчас заканчивается прием-передача, и мы начинаем их буксировку", - сказал Игорь Воронченко.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. По данным ФСБ России, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, а через некоторое время осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На требования о немедленной остановке украинские суда не реагировали и совершали опасное маневрирование. Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. Военным ВМС Украины и сотрудникам СБУ, которые были задержаны в Керченском проливе, было предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы. Украина утверждает, что два бронированных катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и заранее предупредили об этом российскую сторону.-0-

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