Россия перешла в стадию стабилизации ситуации с COVID-19 - Роспотребнадзор

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роспотребнадзор заявил, что ситуация с COVID-19 в России перешла в стадию стабилизации с тенденцией к снижению заболеваемости, сообщает ТАСС."Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных - вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды. Тем не менее расслабляться рано, ведь 19 тыс. заболевших в сутки - еще серьезная цифра, а значит, необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемические меры и пройти вакцинацию тем, кто еще этого не сделал", - сказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Фаза стабилизации может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости. Но загадывать сейчас сложно", - добавил он.Александр Горелов напомнил, что осень - традиционный сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями, к которым относится и новая коронавирусная инфекция, и неизбежного "проседания" коллективного иммунитета. "Так что многое будет зависеть от того, насколько население готово пройти вакцинацию от гриппа, а в идеале и от пневмококковой инфекции", - заключил Александр Горелов.-0-