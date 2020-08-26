Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины "Спутник V"

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия поставит в Казахстан более 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в дальнейшем может увеличить объем поставок до 5 млн доз, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

"Соглашение предусматривает поставку более 2 млн доз российской вакцины "Спутник V" в Казахстан, в дальнейшем мы совместно с партнерами рассмотрим возможность увеличения объема поставок вакцины до 5 млн доз", - сказал Кирилл Дмитриев.

11 августа вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава России.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ. Всего в мире идет разработка более чем 160 вакцин, из которых более 30 находятся на стадии клинических испытаний на людях.-0-