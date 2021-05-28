Россия предупредила о возможных задержках разрешений на авиарейсы из Европы

28 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия предупредила авиакомпании о возможных задержках с выдачей разрешений на авиарейсы из Европы в обход воздушного пространства Беларуси. Информация об этом размещена на сайте Росавиации, сообщает БЕЛТА.

"27 мая Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из пунктов Европы через воздушное пространство России (и обратно) следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства Российской Федерации, - говорится в сообщении. - Увеличение времени выполнения процедур обусловлено увеличением общего количества запросов от авиакомпаний".

"Регулирование потоков воздушного движения будет осуществляться российскими органами обслуживания воздушного движения в соответствии с установленными правилами, изложенными в Сборнике аэронавигационной информации РФ, в целях обеспечения установленной пропускной способности затрагиваемого воздушного пространства и обеспечения должного уровня безопасности полетов", - подчеркнули в Росавиации.

В ведомстве также дополнительно сообщили, что за прошедшие сутки всего российскими авиакомпаниями с использованием воздушного пространства Беларуси выполнено 134 рейса, также европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов с использованием воздушного пространства Беларуси и 53 рейса по альтернативным маршрутам.-0-