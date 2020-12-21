Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма COVID-19

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией с 22 декабря на неделю в связи с появлением там нового штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0.00 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе отметили, что ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения.-0-