Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила об​​ ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Также приостанавливается авиасообщение с Танзанией, сообщает ТАСС.

Ограничения будут действовать с 15 апреля до 1 июня. Авиасообщение будет возобновлено в том случае, если ситуация с коронавирусом стабилизируется, отметила Голикова.

Причиной такого решения стало то, что почти 80% вернувшихся в Россию с коронавирусом за последнее время, прилетели из Турции. Особое беспокойство вызывает распространение в республике так называемых новых штаммов - британского, южноафриканского и так далее. На них в последнее время приходится 75% выявляемых в Турции случаев заражения, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сообщение с Турцией ограничат двумя регулярными рейсами в неделю между Москвой и Стамбулом на взаимной основе. Кроме того, можно будет вывозить туристов, которые уже находятся в Турции, и выполнять рейсы, необходимые для строительства АЭС "Аккую".

Россияне, которые уже находятся в Турции, смогут продолжить отдых и вернуться чартерным рейсом. В Российском союзе туриндустрии оценивают их количество в несколько десятков тысяч человек.

Ростуризм предлагает субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании.

Российским туроператорам рекомендовано приостановить деятельность по продаже туров. А туристам, которые уже купили путевку в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, рекомендовано поменять направление или же перенести даты путешествия по согласованию с туроператорами.

Одна из крупнейших российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" уже заявила о готовности вернуть пассажирам деньги за билеты на рейсы в Турцию. Авиакомпания S7 вслед за решением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявила о приостановке всех рейсов в Турцию и ожидает информации о порядке вывоза россиян.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян. Их общая стоимость составляет 32 млрд рублей. Спрос на Танзанию у российских туристов заметно ниже - на апрель и май забронировано только 6-7 тыс. туров.-0-