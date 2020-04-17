Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от COVID-19

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России начались доклинические испытания вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Уже приступили к тестированиям доклиническим. Идет подготовка протокола для клинических испытаний", - сообщил Михаил Мурашко на совещании, которое проводит президент РФ Владимир Путин. "Есть обнадеживающие результаты", - добавил глава ведомства. Также он уточнил, что перед выпуском вакцин должны быть подтверждены их безопасность и эффективность, в том числе и по альтернативным вариантам.

Владимир Путин также сообщил, что в России работа по поиску вакцин, предупреждающих заболевание COVID-19, ведется на семи научных площадках. Михаил Мурашко подчеркнул, что прорабатываются различные варианты, позволяющие ускорить эту работу.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273.-0-