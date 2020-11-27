Россия призывает США отказаться от провокаций, связанных с нарушением ее границ

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия призывает США отказаться от провокаций, связанных с нарушением российских границ, и оставляет за собой право отвечать на подобные действия. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении МИД в связи с заходом американского эсминца в российские территориальные воды, сообщает ТАСС.

"Факт захода американского военного корабля в территориальное море Российской Федерации не создает и не может создавать никаких международно-правовых последствий для статуса соответствующих акваторий. Настоятельно призываем США воздержаться от подобных авантюр в будущем. В противном случае ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне. Оставляем за собой право на ответные действия", - говорится в документе.

Как отмечается в заявлении, МИД России заявляет в этой связи решительный протест. "Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка", - рассказали в ведомстве.-0-