Россия продлевает ограничения на въезд иностранцев

29 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия продлевает введенный 18 марта запрет на въезд на свою территорию иностранных граждан. Об этом сообщил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент БЕЛТА.

"До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", - сказал Михаил Мишустин.

Вместе с тем он отметил, что для некоторых категорий иностранных граждан ограничения на въезд будут отменены. В частности, это коснется специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. Данная мера должна снизить негативное влияние ограничений на деятельность российской промышленности, включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусом.

Михаил Мишустин заявил, что пока нельзя назвать точной даты отмены введенных из-за коронавируса ограничений по пересечению границы РФ.-0-