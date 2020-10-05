Россия продвигает диалог по Большому евразийскому партнерству в ЕАЭС, ШОС и с АСЕАН - Лавров

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия активно продвигает диалог по формированию Большого евразийского партнерства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также со странами АСЕАН. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, сообщает ТАСС.

"Мы уже активно продвигаем диалог по этой теме (формированию Большого евразийского партнерства) в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и со странами АСЕАН", - сказал Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что РФ заинтересована в подключении к Большому евразийскому партнерству всех без исключения стран континента. "Мы имеем в виду, конечно же, что и страны Евросоюза могли бы присмотреться к этой инициативе с точки зрения своих собственных интересов, интересов европейского бизнеса, учитывая открывающиеся возможности в рамках продвижения этого нашего проекта для облегчения доступа к быстрорастущим рынкам, доступа к новым транзитным маршрутам", - добавил Сергей Лавров.

Глава российского МИД также отметил, что между Евразийской экономической комиссией и Еврокомиссией стартовали контакты на техническом уровне, которые стали отправной точкой для начала серьезной работы. "Мы за то, чтобы эти контакты не ограничивались техническими вопросами, регуляторными вопросами, но чтобы они все-таки имели какой-то горизонт в этих дискуссиях: политический горизонт и политическую дальновидность по вопросам развития Евразии, которая будет одним из локомотивов развития мировой экономики", - сказал министр.

Сергей Лавров указал, что смена экономического уклада, связанная с цифровизацией всех видов человеческой деятельности, требует сложения усилий, а не попыток затевать геополитические игры "с нулевой суммой". "Мы убеждены, что в наших общих интересах не допускать появления новых, абсолютно ненужных разделительных линий в новых областях экономической деятельности", - заключил он.-0-