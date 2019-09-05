Россия произведет, но не будет первой размещать запрещенные прежде ДРСМД ракеты - Путин

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия произведет, но не будет первой размещать ракеты, запрещенные прежде Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету", - сказал Владимир Путин.

По его словам, заявление главы Пентагона о том, что США готовы разместить такие ракеты в Японии и Республике Корее, не радует Россию. "Это нас огорчает и вызывает определенное беспокойство. Собственно говоря, это было предметом наших разговоров с премьер-министром (Японии) неоднократно и до производства американцами ракет подобного рода", - добавил Владимир Путин.

"Если они (ракеты США) будут размещены в Японии или Республике Корея, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны КНДР, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы", - сказал российский лидер. "Потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке", - подчеркнул президент РФ.

Он отметил, что выход США из ДРСМД является контрпродуктивным шагом, разрушает систему международной безопасности и контроля над вооружениями.

Владимир Путин также рассказал, что предлагал Дональду Трампу купить у России новое гиперзвуковое оружие, но США заявляют, что сами планируют произвести аналог.-0-