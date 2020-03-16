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16 марта 2020, 21:54

Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев

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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев. Это делается для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции. Такое сообщение опубликовано на сайте российского правительства, сообщает БЕЛТА.

"В соответствии с российским законодательством и положениями применимых международных договоров правительством Российской Федерации принято решение с 00.00 по местному времени 18 марта до 00.00 по местному времени 1 мая временно ограничить въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничение на въезд не будет применяться в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в России, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории России, а также следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Ограничения на въезд в Россию не будут касаться дипломатов и водителей грузовиковОграничения на въезд в Россию не будут касаться дипломатов и водителей грузовиков
Правительство России подготовило проект распоряжения о введении временных ограничений на въезд в РФ граждан иностранных государств, в том числе граждан Беларуси.

Подчеркивается, что меры носят исключительно временный характер.

Отмечается, что решение принято по итогам проведенных 15-16 марта телефонных переговоров председателя правительства России Михаила Мишустина с главами правительств Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. "Главы правительств договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.-0-

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