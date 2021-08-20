Россия сняла ограничения на ввоз яблок из Беларуси

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российская сторона приняла решение разрешить ввоз яблок со всей территории Беларуси. Информация об этом размещена на сайте Россельхознадзора, сообщает БЕЛТА."По результатам переговоров Россельхознадзора с ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь, проведенных 18 августа, а также на основании обращения белорусской стороны Россельхознадзор считает возможным разрешить с 20 августа 2021 года ввоз свежих яблок в Российскую Федерацию из Брестской области Республики Беларусь и с предприятий ООО "Райский сад" (Гродненская область), КФХ "Исида" (Минская область) под гарантии инспекции", - говорится в сообщении российского ведомства."Таким образом, поставки свежих яблок с 20 августа возможны со всей территории Беларуси", - отметили в Россельхознадзоре.-0-