Россия теряет из-за отсутствия въездного туризма 300 млрд рублей в квартал

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отсутствие въездного туризма в России из-за коронавируса приводит к ежеквартальным убыткам, которые оцениваются в 300 млрд российских рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

"На сегодняшний день временное закрытие границ и, как следствие, полная остановка въездного туризма приводят к колоссальным убыткам для экономики, которые оцениваются минимум в 300 млрд (российских) рублей ежеквартально", - сообщили в ведомстве.

Ростуризм выдвинул ряд предложений для развития отрасли. В частности, предлагается ввести в России многократные визы сроком до пяти лет. "Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, ведомство предлагает проработать возможность повторного оформления на безвозмездной основе туристских виз с максимальным разрешенным количеством въездов и максимальным сроком действия иностранным гражданам, которые собирались путешествовать по России, но не смогли приехать из-за пандемии.

Ростуризм также предлагает ввести в РФ безвизовый режим до 72 часов для транзитных туристов с обратными билетами и расширить список иностранных государств, граждане которых могут оформить электронную визу в РФ.

В ведомстве отметили, что для реализации этих мер необходимо в самые короткие сроки принять нормативные изменения, чтобы туристы уже в этом году могли планировать свои поездки в Россию с начала 2021 года, а турбизнес мог приступить к формированию турпродуктов.-0-