Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские военные провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, сообщает ТАСС.

"Из акватории Белого моря фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках летных испытаний впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской цели, расположенной в Баренцевом море", - сказал Валерий Герасимов.

Генерал добавил, что задачи пуска выполнены, стрельба признана успешной, зафиксировано прямое попадание ракеты в цель. "Дальность полета ракеты составила 450 км, максимальная высота - 28 км, время полета - 4,5 минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов", - уточнил начальник Генштаба.

Летные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" будут продолжены, добавил Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что после завершения государственных испытаний комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли.

О планах создать в рамках госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы корабельный комплекс "Циркон" с гиперзвуковой ракетой заявил в феврале 2011 года занимавший тогда пост замминистра обороны Владимир Поповкин.

В своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин уточнил, что ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км.-0-