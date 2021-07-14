Россия вернулась на четвертое место по числу заражений коронавирусом в мире

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия снова занимает четвертое место по числу заболевших COVID-19 среди всех стран мира. По этому показателю РФ обогнала Францию, которая опустилась на пятое место, сообщает российская газета "Коммерсант".

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России зарегистрировал в общей сложности 5 833 175 случаев заражения с начала пандемии. Минздрав Франции выявил 5 820 849.

В России последние несколько дней фиксируют более 24 тыс. заражений в сутки. Во Франции темпы прироста ниже: за последние сутки было зарегистрировано около 7 тыс. заболевших. Статистика Университета Джонса Хопкинса немного отличается от официальных данных, и в ней Россия пока еще находится на пятом месте.

По числу смертей от коронавируса Россия также опережает Францию - 145 тыс. против 111 тыс.

Первые места по количеству заражений занимают США (33,9 млн), Индия (30,9 млн) и Бразилия (19,2 млн).

Между тем заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил ТАСС, что фаза стабилизации заболеваемости COVID-19, постепенный переход к которой наблюдается в России, будет длиться весь июль и начало августа. Затем возможно будет говорить о тенденции к снижению заболеваемости.

Александр Горелов подчеркнул, что такого оптимистичного развития событий можно ожидать при условии сознательного отношения к вакцинации и соблюдения населением противоэпидемических мер. По словам инфекциониста, эпидситуация в стране остается достаточно сложной.

Эксперт также напомнил, что эпидемический процесс развивается фазами и включает рост, стабилизацию и снижение заболеваемости. Каждый этот этап длится порядка месяца. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в настоящее время наблюдается в регионах страны, раньше прирост случаев заражения приходился главным образом на Москву и Санкт-Петербург. Однако, по словам Александра Горелова, регионы также находятся на разных этапах развития эпидпроцесса: некоторые уже прошли стадию стабилизации, в других отмечается фаза роста заболеваемости.-0-