Россия, Вьетнам и ЮАР призвали завершить процесс деколонизации

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссии России, Вьетнама и Южноафриканской Республики провели в ООН мероприятие, посвященное 60-летию принятия Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Представители стран призвали завершить процесс деколонизации 17 остающихся несамоуправляемыми территорий, сообщает ТАСС.

Во время выступления первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что сложно переоценить вклад деколонизации в борьбу против расизма, нетолерантности и других форм неравенства. "Гордимся тем, что такой важный для всего мира документ был представлен 23 сентября 1960 года на 15-й сессии Генассамблеи ООН советской делегацией. С тех пор он получил известность как историческая резолюция 1514. С 1960-х годов Советский Союз, а затем Россия полностью поддерживали борьбу за свободу государств на всех континентах", - добавил он.

По его словам, несмотря на то, что большинство колонизированных территорий обрели независимость, процесс деколонизации все еще далек от завершения. "В мире остается как минимум 17 не контролируемых собственными правительствами территорий с населением 1,6 млн человек", - сказал дипломат. Он отметил, что этот процесс давно был бы завершен, если бы не империалистическая логика контролирующих держав.

Постоянный представитель Вьетнама при ООН Данг Динь Куи заявил, что Вьетнам намерен поддерживать усилия ООН по оказанию помощи в обретении независимости людям, которые живут на несамоуправляющихся территориях. "Надеемся, что дух взаимоподдержки позволит завершить процесс деколонизации", - добавил он.

К 17 несамоуправляемым территориям относятся, в частности, девять подконтрольных Великобритании, две - США, две - Франции и одна - Новой Зеландии.-0-