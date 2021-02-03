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Новости
14:00
Беларусь и Россия согласовали алгоритм взаимодействия в промышленной политике - Головченко
Экономика
14:00
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1711 пациентов с COVID-19, выписаны 2013
Общество
13:58
Песков назвал оправданными действия полиции по пресечению незаконных акций протеста в Москве
В мире
13:57
Россия не планирует импортозамещение товаров из Беларуси - вице-премьер РФ
Экономика
13:53
Главные государственные санврачи Беларуси и России проведут переговоры
Общество
13:52
Более Br1,28 млн поступило в фонд Президента по поддержке культуры и искусства в 2020 году
Культура
13:48
Минстройархитектуры назвало акценты в жилищном строительстве на пятилетку
Регионы
13:43
УСК по Витебской области разыскивает жертв мошенника из Светлогорска
Происшествия
13:30
Белорусы стали чаще обращаться в Нацбанк по поводу кредитов и вкладов
Экономика
13:21
В Уганде в ДТП погибли 32 человека
В мире
13:14
Белорусский рубль на торгах 3 февраля ослаб к трем основным валютам
Экономика
13:13
Строительство корпуса РНПЦ "Мать и дитя" для выхаживания новорожденных закончится летом этого года
Регионы
13:13
Организаторы Игр в Токио представили правила проведения состязаний
Спорт
12:58
Пандемия привела к снижению рождаемости в Польше - статуправление
В мире
12:54
ВС проведет 4 февраля предварительное судебное заседание по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка
Общество
12:50
Организацию литературных форумов в Гомельской области обсудили на приеме граждан у Соловья
Регионы
12:43
Прокуратура защитила права минчанина, который пожаловался на невыплату пенсии
Регионы
12:32
На систему госпособий семьям с детьми в текущей пятилетке планируется направить Br16 млрд
Общество
12:25
Житель Скиделя за неуплату рассрочки за товар стал фигурантом уголовного дела
Происшествия
12:05
В Брестской области зафиксированы случаи телефонных звонков от "коллекторов"
Происшествия
12:00
Головченко: необходимо в ближайшее время определиться с финансированием нового белорусско-российского спутника
Экономика
11:54
Минчанин задержан за серию квартирных краж
Происшествия
11:52
Беларусь и Россия обязаны выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации - Головченко
Экономика
11:52
Два работника агрокомбианата в Гомельском районе похитили 16 т зерна
Происшествия
11:43
В правительстве России считают важным запуск новых промышленных проектов с Беларусью
Экономика
11:41
Фармкомпании из Великобритании и Германии объявили о совместной разработке вакцин нового поколения
В мире
11:40
Рабочий погиб от удара током в Барановичском районе
Происшествия
11:36
В России доля выздоровевших после COVID-19 увеличилась до 86,3%
В мире
11:36
Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 4 февраля
Общество
11:33
На капремонт и модернизацию Бабиничского психоневрологического дома-интерната направят Br4,3 млн
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03 февраля 2021, 14:25
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