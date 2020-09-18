Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Республикой Корея

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Республикой Корея. Об этом в пятницу сказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

"По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (город Нур-Султан), Кыргызстаном (город Бишкек) и Беларусью (город Минск)", - отметили в штабе. Рейсы будут осуществляться раз в неделю.

Помимо этого, Россия возобновляет международное авиасообщение с 27 сентября с Республикой Корея. "По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 сентября - с Южной Кореей (город Сеул)", - добавили в штабе, отметив, что рейсы будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю.

Программа вывозных рейсов для россиян прекращается в связи с возобновлением международного авиасообщения. За весь период действия программы было организовано свыше 580 вывозных рейсов, на которых перевезено более 92 тыс. пассажиров.-0-