Россия возобновляет полноценное авиасообщение с Турцией

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и Турция формально возобновляют со вторника полноценное чартерное и регулярное авиасообщение, сообщает ТАСС.

Авиасообщение с Турцией было ограничено с середины апреля на фоне новой вспышки коронавируса в этой стране. Количество рейсов тогда было сокращено до двух в неделю на взаимной основе (то есть до четырех в неделю). Их до настоящего момента выполняли только "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

В Росавиации сообщили, что выполнять полеты между Россией и Турцией с 22 июня можно будет из 32 городов РФ. Быстрее всего увеличить число рейсов в Турцию планирует "Аэрофлот": с двух рейсов в неделю перевозчик увеличит частоту полетов до двух раз в день с 25 июня. Также с 25 июня национальная авиакомпания запустит рейсы из Москвы в Анталью, Даламан и Бодрум. Более того, в "Аэрофлоте" не исключили дальнейшего увеличения количества рейсов в Турцию в зависимости от спроса и загрузки рейсов.

С 1 июля лоукостер "Победа" планирует возобновить рейсы в Анталью, перевозчик будет использовать сразу два местных аэропорта - Антальи и соседнего города Газипаша. Рейсы будут выполняться ежедневно. С 10 июля возобновит полетную программу и S7: компания также запустит ежедневные рейсы Москва - Анталья. Более того, крупнейший частный перевозчик в России заявил о планах анонсировать в ближайшее время и другие рейсы в Турцию. Также на прошлой неделе о планах возобновить полеты в Турцию сообщили Azur Air, Royal Flight и "Ютэйр".

Отмечается, что Turkish Airlines также планирует возобновить рейсы в Россию в полном объеме.-0-