18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря 2021 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В МИД России сообщили, что все страны - участницы Договора по открытому небу были уведомлены о выходе России из соглашения.

"Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдет 18 декабря сего года. Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Беларусь. О выходе из этой группы также проинформированы все государства-участники и отдельно - белорусские партнеры (между нашими странами в 1995 году заключено двустороннее межправительственное соглашение о сотрудничестве в группе, действие которого теперь также будет прекращено)", - говорится в сообщении.

В российском МИД отметили, что Россия, несмотря на многочисленные нарушения ДОН со стороны США и их союзников, на протяжении долгих лет не только вносила наибольший вклад в достижение целей договора, но и делала все возможное для его сохранения. "Мы были готовы рассматривать озабоченности партнеров, но, разумеется, на основе взаимности", - отмечается в сообщении.

Ситуация резко изменилась в прошлом году с выходом из договора США, участие которых было в свое время условием его вступления в силу. "Этот шаг грубо нарушил баланс интересов, прав и обязательств государств-участников. Мы предложили конкретные варианты решения возникших проблем, но западные участники ДОН не проявили готовности заняться их устранением. В результате Россия была вынуждена начать внутригосударственные процедуры по денонсации договора", - заявили в МИД РФ.

Договор по открытому небу предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Он также регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.-0-