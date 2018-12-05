Россия вынуждена будет отвечать, если США выйдут из ДРСМД - Путин

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия против разрушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но вынуждена будет отвечать, если США из него выйдут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что американская сторона не предоставила никаких доказательств якобы нарушения Россией ДРСМД. "Сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать, - отметил Владимир Путин. - Самое главное обоснование - то, что мы что-то нарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется".

Президент РФ напомнил, что в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, который был одним из краеугольных камней международной безопасности в целом. Теперь, отметил Владимир Путин, происходит то же самое.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. Поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию.

Госсекретарь США Майкл Помпео 4 декабря по итогам встречи глав МИД стран - участниц НАТО в Брюсселе заявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. Генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил, что альянс дает России последний шанс по спасению договора, иначе РФ придется готовиться "к миру без ДРСМД".-0-