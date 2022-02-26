Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию, осуждающую военную спецоперацию в Украине

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала резолюцию группы западных стран, осуждающую специальную военную операцию РФ на Украине, сообщает ТАСС.

За проект резолюции проголосовали 11 членов органа. Китай, Индия и ОАЭ воздержались от голосования. В документе, соавторами которого выступили более 60 государств, действия России осуждались как нарушающие Устав ООН. Авторы проекта требовали от РФ немедленно прекратить использование силы против Украины и вывести все свои войска за границы страны. Помимо этого авторы осуждали признание Россией Донецкой и Луганской народных республик и требовали от нее отказаться от этого решения.-0-