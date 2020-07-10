Россия заявила о готовности возобновить авиационное сообщение с другими странами

10 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия заявила о готовности возобновить авиационное сообщение с некоторыми странами и направила им соответствующие предложения, однако список конкретных государств пока уточняется. Об этом говорится в информации, распространенной Федеральным агентством воздушного транспорта, сообщает БЕЛТА.

"Росавиацией с целью восстановления международного воздушного сообщения на основе рекомендаций Международной организации гражданской авиации, Всемирной организации здравоохранения и позиции федеральных органов исполнительной власти России разработана матрица поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами", - говорится в сообщении.

Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. Работа по возобновлению международных авиаперевозок будет строиться на основе взаимности, подчеркнули в ведомстве.

"Росавиация уже направила обращения авиационным властям ряда государств с предложениями и условиями взаимного возобновления международных рейсов, - уточняется в сообщении. - Авиационные власти отдельных государств уже направили свои ответные предложения о заинтересованности возобновить авиасообщение. Авиационными властями России проводятся дополнительные консультации с ними по уточнению взаимных требований, выполнение которых позволит принимать решения об открытии двусторонних воздушных сообщений".

Авиасообщение с другими государствами будет возобновляться после снятия властями конкретных государств ограничений на въезд граждан России, а также оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в этих государствах. "Восстановление транзитных перевозок будет происходить по мере снятия иностранными государствами ограничений на выполнение международных полетов и прием на своей территории иностранных граждан", - добавили в Росавиации.

Как заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, для въезда в РФ иностранцы должны будут предъявить результаты ПЦР-теста на коронавирус или справку о том, что они переболели коронавирусной инфекцией и у них есть антитела иммуноглобулина G. Помещать на двухнедельный карантин таких лиц не будут. Кроме того, предполагается проведение выборочного ПЦР-тестирования сотрудниками Роспотребнадзора в аэропортах в зависимости от симптомов у прибывших.

Россия полностью прекратила международное авиасообщение в конце марта из-за распространения коронавирусной инфекции.-0-