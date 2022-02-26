Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии

26 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Соответствующее решение принято Федеральным агентством воздушного транспорта России в ответ на действия авиационных властей данных стран, сообщает БЕЛТА.
"В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15.00 по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", - говорится в сообщении Росавиации.
Ранее аналогичное решение российская сторона приняла в отношении Великобритании.-0-