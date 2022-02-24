Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Беларусью

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия с четверга, 24 февраля, закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Беларусью, сообщает ТАСС со ссылкой на изданный российскими авиавластями NOTAM.

Решение принято в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов.

Как сообщил источник ТАСС, знакомый с полной версией NOTAM, Ростовская воздушная зона будет закрыта до 2 марта.

"Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники", - говорится в NOTAM.

В сообщении отмечается, что закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Беларусью на всех высотах. Запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.

NOTAM - оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация.

Ранее на сайте Федерального авиационного управления США сообщалось, что полеты гражданской авиации в небе над Украиной ограничены в связи с возможными угрозами. Профильное издание "Авианьюс" информировало, что аэропорты Харькова и Днепра вечером в среду временно закрыли до утра четверга.-0-