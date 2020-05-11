Россия заняла третье место в мире по числу заразившихся COVID-19

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия обошла Великобританию и Италию и заняла третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей в странах, где отмечены случаи инфицирования.

По последним данным, число заразившихся в России выросло за последние сутки на 11656 и достигло 221344. В Великобритании власти сообщали о 219183 инфицированных, в Италии - о 219070. При этом Великобритания и Италия еще не публиковали сведения по состоянию на 11 мая.

В РФ выздоровел на данный момент 39801 человек, 2009 умерли, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В Москве за сутки число зараженных COVID-19 возросло на 6169 - до 115909 человек

Отмечается, что 5417 (46,5%) новых случаев в РФ являются бессимптомными.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире возросло до 4,1 млн, более 282 тыс. человек с момента вспышки скончались, 1,4 млн выздоровели.-0-