Россия завершила строительство морской части "Турецкого потока"

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия завершила строительство морского участка газопровода "Турецкий поток". Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган участвовали в церемонии окончания данного этапа, сообщает ТАСС.

Торжественная часть церемонии состоялась в конгресс-центре "Люфти Кирдар". В ходе церемонии министр энергетики Турции Берат Албайрак представил доклад о "Турецком потоке", после чего на сцену поднялись Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Лидеры двух стран по видеомосту связались с местом главных событий, где на их глазах в прямом эфире была проведена сварка последней трубы. Как доложил глава "Газпрома" Алексей Миллер, "труба с завершающим стыком спущена в акваторию Черного моря" с судна Pioneering Spirit.

"Газпром" начал строительство морского участка газопровода в мае 2017 года. Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.-0-