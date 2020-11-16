Россиян стали в два раза чаще увольнять за посты в соцсетях

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, что работодатели стали в два раза чаще увольнять сотрудников за посты в социальных сетях, сообщает РБК.

Эксперты опросили представителей 1 тыс. компаний и 1,6 тыс. экономически активных россиян из разных частей РФ. "С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% в 2011 году и 10% сегодня", - утверждают авторы материала. В целом в каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за их неподобающих действий в интернете.

На фоне этого, как отметили в SuperJob, работодатели решили, что проще отсеивать неподходящих пользователей соцсетей еще на этапе подбора кадров. По подсчетам сервиса, в 2011 году не просматривали профили кандидатов в соцсетях 58% компаний, в этом году - 44%.

Как отмечают исследователи, граждане стали более осмотрительными на фоне регулярных скандалов из-за компроматов, найденных в социальных сетях. "Все больше россиян публикуют посты, лайкают и комментируют в сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем: 37% девять лет назад и 46% - сейчас", - говорят эксперты.

Они также выяснили, что женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем (50% против 42%). При этом трудоустроенные россияне думают об этом чаще, чем безработные (47% против 44%). Уверенных в том, что внимание работодателей к активности сотрудников в сети маловероятно, за девять лет стало в два раза меньше: 11% в 2011 году, в 2020-м - 5%.-0-