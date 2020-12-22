Россияне назвали "коронавирус" словом 2020 года

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство россиян назвали "коронавирус" главным словом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.

Согласно данным ВЦИОМ, россиян попросили выбрать три главных слова года. В результате опроса словом-лидером стало "коронавирус" (61%), на втором месте - "поправки к конституции" (29%), а третье место разделили "самоизоляция", "дистанционное обучение" и "врачи" (по 23% соответственно).

Самыми важными событиями в масштабах страны россияне считают пандемию и хорошую работу врачей и самоизоляцию (по 34%), а также внесение поправок в конституцию (9%).

Среди главных побед года - изобретение вакцины (10%), мирное урегулирование в Нагорном Карабахе (8%) и 75-летие Победы (4%).

Большинство россиян считают, что система здравоохранения в целом, врачи и медперсонал в 2020 году работали с полной отдачей.

Согласно представленным данным, 48% соотечественников считают, что российская система здравоохранения, в том числе врачи и медработники, сделали все возможное в этой ситуации, или даже больше, чем могли (22%). Примерно столько же (23%) полагают, что не сделано практически ничего.

По мнению россиян, для улучшения системы здравоохранения необходимо обеспечение пациентов доступными лекарствами (45%), укомплектование штатов медицинского персонала (39%) и расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе и в малодоступных территориях (34%). Менее приоритетными задачами названы повышение качества работы страховых компаний и развитие информатизации и электронных услуг - по 7%.

Опрос проходил в декабре, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.-0-