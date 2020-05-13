Россияне стали чаще умирать из-за алкоголя во время пандемии

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россияне за время пандемии стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать", - сказал Михаил Мурашко на заседании Государственной думы России.

В этой связи глава Минздрава предложил подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года. "Путь к сокращению смертности, заболеваемости - именно путь сокращения потребления алкоголя", - добавил министр.-0-