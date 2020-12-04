Россияне заняли весь подиум на этапе КМ по лыжной акробатике в Финляндии

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские фристайлисты заняли весь подиум на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Финляндии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях мужчин не было равных Максиму Бурову, который набрал в решающей попытке 126,24 балла. Второе место у его соотечественника Павла Кротова - 120,36 очка. Третью позицию занял Илья Буров - 118,1 пункта.

Что касается белорусских спортсменов, они завершили состязания вне шестерки сильнейших. Максим Густик оказался 7-м (104,43 балла), Станислав Гладченко - 10-м (87,48), Дмитрий Мазуркевич - 12-м (70,97). Макар Митрофанов - 18-й (93,41), Игорь Дробенков - 20-й (89,53), Павел Дик - 24-й (79,74).

Белорусская команда перед важным стартом провела сбор в Финляндии. В наступившем сезоне у представителей лыжной акробатики запланировано семь этапов Кубка мира. Остальные шесть пройдут уже в 2021-м. Спорткомплекс "Раубичи" планирует принять этап Кубка мира 13 февраля.-0-