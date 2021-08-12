Российская авиакомпания "Северсталь" начнет летать из Череповца в Минск с 9 сентября

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская авиакомпания "Северсталь" с 9 сентября откроет регулярные рейсы по направлению Череповец - Минск - Череповец, сообщили БЕЛТА в Национальном аэропорту Минск.
Полеты будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям на Bombardier CRJ200 вместимостью 50 пассажиров.
Отправление из Череповца в 09.00, прибытие в Минск в 10.30. Обратный вылет из Минска в 11.20, прилет в Череповец в 12.50. Время в пути составит 1,5 часа.-0-
Полеты будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям на Bombardier CRJ200 вместимостью 50 пассажиров.
Отправление из Череповца в 09.00, прибытие в Минск в 10.30. Обратный вылет из Минска в 11.20, прилет в Череповец в 12.50. Время в пути составит 1,5 часа.-0-