Российская экономика ежедневно теряет около 100 млрд рублей из-за карантина

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика России теряет около 100 млрд рублей ежедневно из-за ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Министр прогнозирует, что дефицит бюджета РФ в 2020 году может составить до 5% ВВП. "Надо понимать, что порядка 4,5-5% будет дефицит федерального бюджета, который, по большому счету, мы будем закрывать за счет накопленных резервов, за счет заимствований", - сказал он.

Максим Решетников заверил, что правительство выполнит все социальные обязательства перед населением, несмотря на колебания цены на нефть. Меры поддержки, предпринятые в России для поддержки экономики страны в условиях пандемии, сопоставимы со среднеевропейским уровнем, отметил он.-0-