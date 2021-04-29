Российская компания "Полюс" стала крупнейшей в мире по запасам золота

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская компания "Полюс" в 2020 году нарастила доказанные и вероятные запасы золота на 71% - до 104 млн унций и подтвердила статус крупнейшей в мире компании по запасам золота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение золотодобытчика.

"Полюс" является крупнейшим производителем золота в России и одной из 5 ведущих глобальных золотодобывающих компаний. Основные предприятия "Полюса" располагаются в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия).

"Полюс" объявляет о результатах оценки запасов и минеральных ресурсов по состоянию на 31 декабря 2020 года в соответствии с кодексом JORC 2012 года. Доказанные и вероятные (P&P) запасы "Полюса" на конец прошлого года выросли на 71% и составили 104 млн унций золота, против 61 млн унций золота на 31 декабря 2019 года", - отмечается в сообщении.

Обновленная оценка учитывает запасы Сухого Лога, а также прирост по ряду действующих месторождений компании. Первая оценка запасов Сухого Лога составила 40 млн унций золота, оценка запасов на месторождении Благодатное выросла на 3,6 млн унций, на Куранахе - на 2,4 млн унций.

"Теперь подтвержден статус сырьевой базы "Полюса" как крупнейшей в мире. Порядка 97% от нее приходится на наши действующие активы и гринфилд-проект Сухой Лог. В 2022 году планируем завершить Bankable Feasibility Study и принять окончательное инвестиционное решение по реализации проекта. Это в очередной раз подчеркивает способность компании поддерживать стабильный уровень производства золота в долгосрочной перспективе. Мы продолжим реализацию геолого-разведочных программ, направленных на расширение нашей ресурсной базы", - подчеркнул глава "Полюса" Павел Грачев.

Оцененные, выявленные и предполагаемые минеральные ресурсы компании составляют 204 млн унций золота против 188 млн унций на конец 2019 года.-0-