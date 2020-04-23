Российская промышленность в марте резко замедлила темпы роста

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост промышленного производства в РФ, по данным Росстата, в марте замедлился до 0,3% после 3,3% в феврале. Удержаться в плюсе промышленности помог ажиотажный спрос на фоне пандемии, но в апреле падения избежать не получится, уверены эксперты РБК.

В марте кризис еще не сказался на темпах роста промышленности, отмечает замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. "Очевидно, что мощный фактор - это ажиотажный спрос, который поддержал производство в целом ряде сегментов", - пояснил он.

В апреле влияние пандемии будет более заметным, причем мартовский ажиотажный спрос внесет свой вклад в сокращение промпроизводства, полагает Владимир Сальников. По его оценкам, в апреле сокращение промпроизводства может быть на уровне 5-10%.

Одна неделя карантина отнимает у российской промышленности около одного процентного пунтка прироста в годовом выражении, в следующем месяце падение показателя может составить до 7-10%, считает замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.

Индекс промышленного оптимизма, который ежемесячно составляет Институт экономической политики имени Егора Гайдара на основе опросов предприятий, продемонстрировал в апреле обвал и достиг значений, сравнимых с нижней точкой кризиса 2008-2009 годов. Как отмечается в материалах института, кризис для российской промышленности только начинается. В пользу такого сценария говорят производственные планы предприятий: в апреле снижение этого показателя превзошло провал конца 2008 года. -0-