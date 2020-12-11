Российская вакцина "Эпиваккорона" от COVID-19 поступила в гражданский оборот

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина "Эпиваккорона", разработанная российским центром "Вектор", поступила в гражданский оборот. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с производителями вакцин, сообщает ТАСС.

По словам Анны Поповой, вакцина поступила в Москву, Петербург, Тулу, Новосибирск, Ростов-на Дону. Препарат уже получают 3 тыс. добровольцев на базе восьми медицинских центров.

Глава Роспотребнадзора отметила, что вакцину "Эпиваккорона" можно доставить в самые отдаленные части России благодаря высокой температуре хранения.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцев.-0-